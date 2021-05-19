Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı 91 jandarma personelinin katılımı ile 11 adrese eş zamanlı operasyon Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 91 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu...

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı

91 jandarma personelinin katılımı ile 11 adrese eş zamanlı operasyon

Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 91 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik Akyazı ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi. Drone destekli ve hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyarıcı hap, kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 91 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan teknik ve fiziki takibi yapılan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken, diğer 15 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda ekipler, 11 adresin önünde önlemler aldı. Drone ile de havadan tarama yapan ekipler, aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri kullanıldı. Yapılan aramalarda: 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 64 adet fişek, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 50 gram metamfetamin, 68 adet uyarıcı hap, 55 kök kenevir, 23 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü
Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Nur Fettahoğlu
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:31:02. #1.15#

title