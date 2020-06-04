Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Bafra'da 2, 19 Mayıs'ta da 3 kişi 'organize uyuşturucu imal ve ticareti' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S., C.S., Y.B., V.C.G ile O.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA