Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
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Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

BURSA - Bursa Jandarma Komutanlığı Dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Jandarma Dedektifleri, İnegöl'ün Baykoca mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının 2 dairesinde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı istihbaratına ulaştılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri istihbaratın ardından operasyonun düğmesine bastılar.

F.T.isimli şahsın 2 adresine operasyon düzenlendi.

2 adres de didik didik arandı.

Aramalarda 1350 gram Bonzai Uyuşturucu Maddesi, 1 Adet Tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır Bonzai, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet 7.65 mm. Tabanca, 1 Adet Baretta Marka Tüfek, 1 Adet Tüfek, 15 Adet 7.65 mm. Çapında Tabanca Fişeği, 3 Adet 12 cal. Tüfek Kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli F. T. gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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