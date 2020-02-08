Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Haberler » Güncel » Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

08.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:55
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda Perşembe beldesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri yaptığı operasyonda T.S.M (24), Ş.K (24), H.K.(19), Y.M.M.(23) ve U.K.'yi(24) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen T.S.M.'nin evinde yapılan aramada 300 gram esrar, 9 adet extacy hap, 12 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler