Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ORDU (İHA) - Ordu'da jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 300 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet