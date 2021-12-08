Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

ORDU (İHA) - Ordu'da jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 300 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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