Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Samsun'da bir tarlaya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri binlerce kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirirken olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

31.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:12

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da bir tarlaya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri binlerce kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirirken olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bir tarlaya ekili binlerce kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmada 1'i kadın 4 kişi jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA

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