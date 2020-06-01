Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 bin 496 kök kenevir, 5 gram kenevir bitkisi ve bir paket uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
01.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:58

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 bin 496 kök kenevir, 5 gram kenevir bitkisi ve bir paket uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Kilimli ilçesi Ayiçi Mahallesi'nde ikamet eden M.Y.'nin (48) izinsiz olarak kenevir yetiştirdiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2 bin 496 kök kenevir, 5 gram kenevir bitkisi ve bir paket uyuşturucu madde sarmakta kullanılan kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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