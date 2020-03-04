Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

04.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:07

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.



Operasyonda B.A., S.O., Y.E., Y.Ö. ve A.Ö. isimli şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konulurken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA