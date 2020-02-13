Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışma yapan jandarma 15 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirirken, yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:05
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde çalışma yapan 15 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirirken, yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda F.A. ve M.U.A.'nın Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Operasyonla şüphelileri yakalayan ekipler, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 15 gram kubar esrar ile 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. F.A. ve M.U.A. ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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