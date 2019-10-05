Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

05.10.2019 19:56

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti"olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar esnasında; Gönen'in Karşıyaka mahallesinde ikamet eden H.Ö. isimli şahsın kenevir hasadı yaptığı, hasat ettiği ürünü kağıt poşetlere sararak sattığına dair istihbari bilgi alındı.



Elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada;500 gram kubar esrar, 50 gram skunk uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ele geçirildi.



Şüpheli şahıs H.Ö. ile yapılan ilk mülakatta Gönen'in Dereköy mahallesi mevkiinde de ekili kenevir bitkisi olduğunu beyan etmesi üzerine şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı bölgede yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan H.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA