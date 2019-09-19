Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

19.09.2019 11:30

Zonguldak'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ve 57 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde E.Y. isimli şahsın kendi yetiştirdiği uyuşturucu maddeyi Kozlu ilçesinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheli E.Y. Kozlu ilçesi Ense köyünde bulunan evinde ve bahçesinde yapılan aramada 4 kilogram uyuşturucu madde tabir edilen kubar esrar ile 57 kök dişi Hint keneviri bitkisiyle birlikte yakalandı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA