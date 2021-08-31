Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar ve 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar ve 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 3 noktada toplam 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar, 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Derya Baykal Gülben Ergen Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Muslera Ali Öztürk Salih Uçan Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:26:24. #1.14#

title