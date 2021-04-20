Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da jandarmanın narkotik köpeği eşliğinde bir otomobile yaptığı operasyonda çanta içine gizlenmiş 300 gram metamtamin, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya'da jandarmanın narkotik köpeği eşliğinde bir otomobile yaptığı operasyonda çanta içine gizlenmiş 300 gram metamtamin, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenidoğan Mahallesine kadar takibini yaptıkları bir otomobile operasyon düzenledi. Narkotik köpeğiyle araç içindeki çantalar ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 1 parça kağıda emdirilmiş 150 içimlik bonzai, 6 paket halinde toplam 300 gram metamfetamin,1 paket 10 gram kubar esrar,1 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu içiminde kullanılan parfüm şişesi,2 adet çakmak gazı tüpü,1 adet pürmüz cihazı,1 adet Wi-fi özellikli taşınabilir kamera,250 adet küçük kilitli poşet, uyuşturucuyu nargile şeklinde kullanmak için çok sayıda ince plastik pipet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5000 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G., Ç.K. ve M.M., 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Operasyon anı ve narkotik köpeğinin uyuşturucu maddelerinin bulunduğu çantayı, otomobil içerisinde bulması görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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