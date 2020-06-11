Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıOSMANİYE'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize suç örgütü şüphelileri A.D., E.Ş ve G.B.'ye ait 5 ayrı adreste eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 22 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 1 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu, 3 adet 7,62 mm çapında fişek, 7 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde bulaşıklı alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., E.Ş ve G.B. jandarmadaki sorgularının ardından "Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işlemek" suçundan adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, bu şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 16 kişi hakkında da 'uyuşturucu uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA