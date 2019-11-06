Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

06.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanlar Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetimde şüphelendikleri aracı durdurdu. Ekipler D.U, H.B ve H.İ.B isimli şahısların aracında ve üzerinde yaptığı aramada 2 adet extacy, 3 adet captagon ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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