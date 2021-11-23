Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silah ve 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve ve Bafra İlçe Jandarma JASAT ekiplerinin takibi ile Koşu Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Kızılırmak Nehri sedde kenarında E.U. ve B.S. isimli şahıslar ekiplerce yakaladı. Şahısların yapılan aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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