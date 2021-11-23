Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silah ve 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silah ve 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve ve Bafra İlçe Jandarma JASAT ekiplerinin takibi ile Koşu Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Kızılırmak Nehri sedde kenarında E.U. ve B.S. isimli şahıslar ekiplerce yakaladı. Şahısların yapılan aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

 Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu

 Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title