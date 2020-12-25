Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:38
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 şüpheli üzerinde aramada 747 adet extacy hap ele geçirdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 şüpheli üzerinde aramada 747 adet extacy hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.K.(41) ve T.B.(27) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Devrek ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan, Ö.K. (41) ve T.B.(27) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 747 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Hande Erçel Songül Karlı Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:38:37. #1.15#
title