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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumköy Turizm Bölgesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, S.Ç. isimli şahsın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM ve İstihbarat ekipleri ile Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 34 gram metamfetamin, 12 gram amfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yine aynı mahallede uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, E.H., A.C.D., S.K., İ.Ş. ve R.R. isimli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada, 3 adet cam pipe ve 1 adet pietro baretta marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, olaylarla ilgili olarak adli işlemlere başlandığı belirtilerek, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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