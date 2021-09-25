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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda A.B. ve Y.E.C.'nin Yeşilhisar ilçesinde uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Niğde otoyolunda yapılan operasyonda 450 gram olan metamfetamin, 80 gram bonzai, 14 adet Lyrıca isimli sentetik uyuşturucu hap, 4 adet extacy uyuşturucu hap,10 gram kubar esrar ve 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken şahıslar, gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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