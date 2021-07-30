Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından Otluoğlu köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından Otluoğlu köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluoğlu köyünde ikamet eden Ç.Ç'nin evinin bahçesinde yasa dışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan adli arama neticesinde boyları 50 ila 150 santimetre arasında 17 kök hint keneviri ile yaklaşık 0.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ç.Ç. ise gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:47:29. #1.16#

title