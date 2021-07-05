Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

İnegöl Jandarma dedektifleri, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde bulunan  konutların 2 dairesinde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı istihbaratına ulaştı. F.T.(27) isimli şüphelinin, 2 adresine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1350 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 1 tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır bonzai, 1 hassas terazi, 1 adet 7.65 mm. tabanca, 1 baretta marka tüfek, 1 tüfek, 15 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği, 3 adet 12 calibre tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli F. T. gözaltına alındı.


Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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