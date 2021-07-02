Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bin 106 sentetik hap ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bin 106 sentetik hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre operasyon Ankara-Kayseri yolu üzeri Karakaya yol kontrol noktasında yapıldı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında D.A. ve S.Ş.'nin bulunduğu 53 plakalı araçta yapılan aramada; bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı