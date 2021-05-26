Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 743 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 2 bin 743 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erikli köyünde ikamet eden M.D. isimli şahsın ev arazi, bağ ve bahçesinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi alınması üzerine şahsa ait ev, arazi, bağ ve bahçesinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 bin 743 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken şüpheli ile ilgili adli işlemler sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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