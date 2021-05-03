Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, iki ayrı mahallede uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, iki ayrı mahallede uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Bodrum ilçe jandarma KOM Takip Timi ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte Kızılağaç ve Çiftlik mahallesinde iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Kızılağaç Mahallesinde ikamet eden H.E. ve Çiftlik Mahallesinde ikamet eden B.S. isimli şahıslara ait iki ayrı adreste yapılan aramada; 35 kök kenevir bitkisi, 17 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Olay ilgili olarak H.E. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise kırsal Kafacakaplancık Mahallesi Çırpıovası mevkiinde yol kontrolünde yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği Efor ile yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan S.D. isimli şahsın oturduğu alanda köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada; 30 gram metamfetemin, 5 gram esrar maddesi ve içme aparatı ele geçirildi. Olay ilgili olarak S.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - MUĞLA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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