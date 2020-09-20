Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Alaplı yolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
20.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:00

Alaplı yolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yığılca–Alaplı karayolunda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama esnasında karayolunda seyir halinde olan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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