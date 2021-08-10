Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Elvanpazarcık beldesinde ikamet eden H.A. (47) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. H.A.'ya ait evde ve eklentilerinde yapılan aramada; 300 gr kubar esrar, 10 gr toz esrar, 19 kök kenevir bitkisi, 36 dinamit lokumu, 1 poşet elektrikli fünye, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alınırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı