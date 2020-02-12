Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

12.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:57

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat çalışmaları sonucunda Çaycuma'nın Filyos Beldesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Şüpheli olan A.Ş. (30) isimli şahsın evine uyuşturucu madde ticareti yapmaktan operasyon düzenlendi. Şüpheli A.Ş.'nin evinde yapılan baskında 2 fişek içime hazır kubar esrar, 2 adet Extacy hap, 10 gr kubar esrar, 5 gr bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.Ş. gözaltına alınarak jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA