Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

SAMSUN'un Terme ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Terme ilçesi Akçakara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ile tarihi eser olduğu değerlendiren kama ele geçirildi.

Jandarma evsahibi A.C.'yi gözaltına aldı.

- Samsun