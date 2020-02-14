Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı - Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:56
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaldı

(İHA) – Düzce İl Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Çaybükü köyünde operasyon düzenlendi. C.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanımına yarayan çeşitli aparatlar ile toplamda 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda C.A. adlı şahıs gözaltına alınırken, olay hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler