Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl genelinde Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası Mevkiinde A.A.'nın üzerinde ve aracında yapılan arama sonucunda 5 gram metamfetamin ele geçirildi. A.A. ise gözaltına alındı.

Düzenlenen diğer operasyonda ise, Tomarza İlçesi Emiruşağı Mahallesinde evde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen E.K., B.S., A.K., A.Y. ve F.S.'nin uyuşturucu kullandıkları evde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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