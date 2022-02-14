Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı - Haberler
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında toplam 19 uyuşturucu olayında 32 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarda 380 gram metamfetamin, 247 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 75 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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