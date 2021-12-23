Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu laboratuvarına operasyon: 2 gözaltı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Jandarmadan uyuşturucu laboratuvarına operasyon: 2 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarılar'da gerçekleştirilen operasyonda 2 ayrı adreste skunk laboratuvarı ortaya çıkarıldı. İkamette yapılan aramada 21 kilo 500 gram skunk, kenevir, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirildi.

Manavgat ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 4 suç kaydı bulunan K.Ş. ve 1 suç kaydı bulunan H.A.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınması üzerine Manavgat İstihbarat, Manavgat KOM timi, Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken Sarılar mahallesinde iki ayrı adreste yapılan aramada 2 adet skunk yetiştirme laboratuvarı, 21 kilo 500 gram skunk, 120 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 15 adet tabanca ait fişek, 3 adet hassas terazi, Yaklaşık 50.000 TL. Suç geliri (14.900 TL 2.300 Euro 158 Dolar), 217 bin lira değerinde çok sayıda Laboratuvar malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli K. Ş. ve H.A. Ş. isimli şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alındı.