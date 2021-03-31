Jandarmadan uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda eroin, metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve 7 bin TL ele geçirilirken olayla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda eroin, metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve 7 bin TL ele geçirilirken olayla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında satışa hazır halde 25 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 35 TL ele geçirildi. Olayla ilgili M.O. E.B.D. ve M.C.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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