Jandarmadan umuma açık yer uygulaması

10.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:29

Balıkesir'de jandarma ekipleri il geneli umuma açık yer uygulaması yaptı. Jandarma uygulama esnasında 4 bin 985 kişi sorgulanırken, işyerlerine yapılan uygulamada ekipler sakızmatik kutusu adı altında, matiklerde kumar oynatıldığı tespit edildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 64 ekip ve 249 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 17 sabit uygulama noktası ve 512 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 4 bin 985 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi yakalanmış, 1 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, yakalanan şahıslara 187 TL idari para ceza uygulandı. 5 işyerine kapatılması için tutanak tanzim edildi.



Uygulamada bin 62 araç kontrol edilmiş, 13 araca 6 bin 237 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 7 araç yakalandı. Jandarma ekipleri bir işyerinde 3 adet kumar makinesine çevrilmiş sakızmatik ele geçirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA