Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
20.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Örgütlü Olarak İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 Yabancı uyruklu kadın şebekenin elinden kurtarılırken operasyonda çok sayıda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra lamba şeklinde kayıt yapan gizli kamera ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri; yurt dışından bağlantılı oldukları şahıslardan, ülkemize getirilen bir takım kadınların tehdit ve şantaj ile fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler bir şebeke tarafından yabancı uyruklu kadınların kafe ve restoranlarda çalışmak üzere kandırılarak ülkemize getirildiği, tehdit ve şantaj ile borçlandırıldıktan sonra Fatih İlçesinde fuhşa ve uyuşturucu kuryeliği yapmaya zorlandığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin kadınları kayıt altına aldıkları gizli kamera görüntülerini kullanarak tehdit ve şantaj ile zorla alıkoydukları 4 ayrı adresi belirledi.

Suç delillerini apartman boşluğuna attılar

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda neye uğradığını şaşıran örgüt elemanları ellerinde bulunan bir kısım suç unsurlarını yok edebilmek için apartman boşluğuna arttı. Jandarma ekiplerinin dikkatiyle apartman boşluğuna atılan su unsurları da operasyonda ele geçirildi.

Lambalara yerleştirilmiş gizli kameralar bulundu

Jandarma ekiplerinin apartman boşluğunda ele geçirdiği poşet ile evlerde yaptıkları aramalarda 15 bin lira, 500 dolar, 2.bin İngiliz Poundu ve 11 bin 500 Özbek Somu, 150 gram kokain, 2 kilogram Skunk, 2 adet hassas terazi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette çok sayıda skunk maddesi, mağdurlara ait pasaportlar ile lamba içerisini yerleştirilmiş ve kayıt yapan gizli kamera düzenekleri ele geçirildi. Operasyonla 6 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şuç dosyası kabarık çıktı

Jandarma ekiplerince; cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen örgüt lideri N.S.'nin 5'i uyuşturucu imal ve ticareti olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan N.S., N.A. ve Y.O. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şebekenin elinden kurtarılan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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