Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi
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Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi

06.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:31
Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta risk' grubunda yer alan Bursa'nın kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta risk' grubunda yer alan Bursa'nın kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Uludağ, hafta sonunda tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Jandarma ekipleri ise kontrollü normalleşme dönemi kapsamında, denetimlerini artırdı. Kayak pistinde ve yeme- içme alanlarında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, maske ve mesafe kurallarına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara ise ceza uyguladı.Uludağ'daki denetimlerde; 5 trafik timi, 3 JAK timi, 7 asayiş timi ve sivil personelden oluşan 128 jandarma personeli görev yapıyor.


Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi
Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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