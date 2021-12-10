Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım - Haberler
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Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

BURSA (İHA) - Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Bursa Uludağ Küçük Zirve'de 3 vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edilmiş yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Jandarmadan, Uludağ'da kaybolan vatandaşların tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

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