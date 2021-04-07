Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ula ilçesinde 'Tefecilik' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 3 şüpheliye yönelik 3 adres ve 8 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 adet dolu senet (toplam 80 bin 500 TL), 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet 12 cl. ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 122 bin 625 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler C.K., S.G. ve S.U. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı