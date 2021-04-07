Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu

Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ula ilçesinde 'Tefecilik' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 3 şüpheliye yönelik 3 adres ve 8 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 adet dolu senet (toplam 80 bin 500 TL), 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet 12 cl. ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 122 bin 625 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler C.K., S.G. ve S.U. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Ahmet Kural Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:46:55. #1.15#
title