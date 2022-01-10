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Jandarmadan tütün kaçakçılarına operasyon

Jandarmadan tütün kaçakçılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde S.D. adlı şahsın kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.D.'nin adresinde arama yapılmış, yapılan arama sonucunda; 9 kilogram tütün, 2 adet tütün sarma makinası, 376 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, S.D. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA

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