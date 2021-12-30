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Jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması

Jandarmadan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı. Uygulamada 12 şahıs hakkında işlem yapılırken, 57 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 006 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı. İl genelinde yapılan uygulamada 4 bin 539 şahıs ve bin 348 araç sorgulandı. Ekipler 34 işyeri 51 metruk bina 96 okul çevresinde denetim yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs hakkında işlem yapılmış, 57 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 006 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - ZONGULDAK

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması

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