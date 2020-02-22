: Jandarmadan trende güvenlik uygulaması

22.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:45

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent sınırlarındaki demir yolunda sefer yapan yolcu trenlerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla dedektör köpek "Volta" eşliğinde Alaşehir-İzmir seferini gerçekleştiren trene binen jandarma ekipleri, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler ilçeleri boyunca yolcuların GBT'lerini sorgulayıp arama yaptı.

Manisa'da trenlerde yapılan uygulamalar neticesinde geçen yıl 4 bin 537 yolcunun sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 53 kişinin yakalandığı belirtildi.

Trende seyahat eden yolculardan Halil Koç, jandarmanın uygulamasını çok beğendiğini belirterek, "Ben bu faaliyeti takdirle karşılıyorum. İnsanlar bu sayede güven içerisinde ulaşacakları yere rahatlıkla gider. Devletin her zaman insanımızın yanında olmasından mutluyuz." dedi.

Öğrenci olduğunu belirten Sibel Polat da yolculuklarını çoğunlukla yalnız yaptığını, bu uygulamalar sayesinde bir kadın olarak kendisini daha güvende hissettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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