Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme
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Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Pazarcık ilçesinde traktör ve diğer tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla, jandarma ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde traktörlerde ROPS demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

2020 yılında en çok traktör kazasının meydana geldiği Pazarcık ilçesinde 143 traktör sürücüsüne bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla bilgilendirme faaliyetlerine ise devam edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme
Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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