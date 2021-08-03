Jandarmadan traktör denetimi
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Jandarmadan traktör denetimi

Jandarmadan traktör denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yapıldı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlerde rops demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

Denetimde eksiklikleri tespit edilen 5 traktör sürücüsüne toplam 1.562 TL trafik idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan traktör denetimi
Jandarmadan traktör denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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