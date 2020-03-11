Jandarmadan "trafik semineri"
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Jandarma, Çarşamba, Kumköy, Güncel

Jandarmadan "trafik semineri"

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle "trafik semineri" verdi.

11.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:57
Jandarmadan

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle "trafik semineri" verdi.


Seminer öncesinde, Kumköy Okul Müdürü Sabiha aydın ve ana sınıfı öğretmeni Esin Tekin, jandarma ekiplerine öğle yemeği ikramında bulundular. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde, dengeli beslenme, obezite, kalp şeker hastalığı, sigaranın zararları ve trafik eğitimi gibi konular ele alındı.


Seminerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trafikte yaya olarak çok dikkatsiziz. Aynı şekilde sürücülerimizde öyle. Her ne kadar şoförlerimiz daha dikkatli olmak zorunda gözükse de, bizim de trafikte yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Öncelikle üst geçitleri kullanmalıyız, yaya geçitlerinin olduğu yolları kullanmalıyız. Eğer biz bu alışkanlıkları kazanırsak hata oranı daha aza inecektir. Bir diğer en önemli sorunumuz ise sigara içme hastalığı. Maalesef günümüzde çok yaygınlaştı. Nitekim obezite hastalığı da öyle. Bunun en büyük nedeni masa başı alışkanlığı. Yani hareketsiz kalmamız. Ama yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte masa başı egzersizler ve doğru duruş hareket pozisyonları ile bu sorunları rahatlıkla çözebiliriz."


Seminer sonrası program son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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