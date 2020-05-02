Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin görüntülerinin olduğu video klip paylaşıldı.

Komutanlığın Twitter hesabındaki "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler, her zaman olduğu gibi, 2-8 Mayıs Trafik Haftası'nda da sizlerin güvenliği için görev başında olacağız. Siz de trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın."

Kaynak: AA