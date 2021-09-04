Jandarmadan trafik denetimi: 48 sürücüye 37 bin lira ceza
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Jandarmadan trafik denetimi: 48 sürücüye 37 bin lira ceza

Jandarmadan trafik denetimi: 48 sürücüye 37 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen trafik denetiminde, çeşitli kural ihlallerinden dolayı 48 sürücüye 37 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen trafik denetiminde, çeşitli kural ihlallerinden dolayı 48 sürücüye 37 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun artırılması nedeniyle il geneli çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Jandarma trafik personeli yol kenarında uygun bir yerde bekleyerek seyir halinde iken 9 sürücüyü tespit etti. Cep telefonu kullanımının yanı sıra kural ihlalinde bulunan 48 sürücüye toplam 37 bin 392 lira trafik cezası uygularken, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı işlem tapıldı.

Kazaların önlenmesi için denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan trafik denetimi: 48 sürücüye 37 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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