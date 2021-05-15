Jandarmadan trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan trafik denetimi

Jandarmadan trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde tam kapanma sürecinde jandarma ekipler kontrol noktasında denetim yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak bayramlarını kutladı.

Van'ın Başkale ilçesinde tam kapanma sürecinde jandarma ekipler kontrol noktasında denetim yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak bayramlarını kutladı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin Yol Kontrol Noktasında tam kapanma süreci ve Ramazan Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşların seyahat belgeleri kontrol edilirken, sürücüler de kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Çocuklara oyuncak ve çikolata ikramı yapan jandarma ekipleri, vatandaşların da bayramını kutladı. - VAN

Jandarmadan trafik denetimi
Jandarmadan trafik denetimi
Jandarmadan trafik denetimi
Jandarmadan trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti
Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti
Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 09:06:58. #1.16#

title