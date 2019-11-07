Jandarmadan trafik denetimi
Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Jandarma trafik timleri tarafından Amasya genelinde gerçekleştirilen Amasya Özel Denetim -Trafik-1 Uygulaması kapsamında bin 297 araç ve sürücü kontrol edildi. Eksikleri bulunan 18 araç ve 3 sürücü trafikten men edilirken, 38 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı. - AMASYA