Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim

Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Trafik denetimi, Bursa-İstanbul Karayolu, Gemlik Engürücük mevkiinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri helikopterle kuş bakışı gözlem yaparken karadan da ekipler destek verdi. Denetim esnasında sürücülerin trafik kurallarına uyması takdir topladı. Faaliyette sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.