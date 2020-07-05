Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında ve plajlarda denetim
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Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında ve plajlarda denetim

İstanbul'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında yol kontrol ve trafik uygulaması ile sahil bantları ve plajlarda suda boğulma olaylarına karşı denetim düzenlendi.

05.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:07

İstanbul'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında yol kontrol ve trafik uygulaması ile sahil bantları ve plajlarda suda boğulma olaylarına karşı denetim düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1.094 kişiden oluşan 5 timle sorumluluk bölgesindeki yol güzergahlarında uygulama yaptı.

Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timi Çekmeköy Şile Karayolu Yeşilvadi ile Sahilköy kavşağında toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ise Şile Sahilköy Plajında, boğulma olaylarının önlenmesi ve çeken akıntıya karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışması düzenledi.

Ekipler, plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Jandarma, sahil ve plajlardaki vatandaşlara çeken akıntıya karşı bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Sığ sudan derin suya hareket eden akıntıya karşı tek başına denize girmenin riskli olduğu, rüzgarlı havalarda dalgalı denize girilmemesi, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan plajlarda denize girilmesi, can yeleği ve can simidi gibi kurtarma malzemeleri bulundurulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşları çeken akıntıya kapılma durumunda, öncelikle sakin kalınması, sahile doğru yüzüp yorulma yerine akıntının bir süre sizi götürmesine izin vererek akıntının zayıfladığı anda yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulmayı önerdi.

Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında ve plajlarda denetim

Kaynak: AA

Manşet

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